الصحة تؤكد التوثيق الإلكتروني لشهادات تطعيمات الأطفال الورقية

ودعت إلى سرعة التوثيق الإلكتروني لشهادات تطعيمات الأطفال الورقية، لتفادي فقدانها نظراً لارتباط إكمال التطعيمات بشكل إلزامي في إتمام فحص اللياقة المدرسي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل استعراضها والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز في عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.
وأشارت "الصحة" إلى أن المراكز الصحية لا تزال تستقبل المواطنين لتوثيق تطعيمات الأطفال في عيادات التطعيم يوميًا في الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرة إلى أن أكثر من 400 ألف طفل تم توثيق تطعيماتهم إلكترونياً.
يذكر أن "صحتي" هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عددٍ من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.
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