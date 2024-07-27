شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل منطقة الفاو الأثرية ضم قائمة اليونسكو للتراث العالمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت منظمة اليونسكو اليوم السبت ، عن إدراج موقع جديد في قائمتها للتراث العالمي؛ وهو موقع المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية ، والذي يقع في محافظة وادي الدواسر جنوب منطقة الرياض .

وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود: إنه بتسجيل منطقة الفاو الأثرية على قائمة التراث العالمي في اليونسكو، تكون المنظومة الثقافية قد حققت مستهدف رؤية السعودية 2030 في عدد المواقع السعودية المسجلة على قائمة التراث العالمي، برؤية وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

ووتمتد منطقة الفاو الأثرية على مساحة محمية تبلغ 50 كم2، وتحيطها منطقة عازلة بمساحة 275 كم2، عند تقاطع صحراء الربع الخالي وتضاريس سلسلة جبال طويق التي تشكل ممراً ضيقاً يسمى “الفاو”.

وبهذا التسجيل تصبح المواقع السعودية المسجلة على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو هي: موقع الحِجر الأثري ، وحي الطريف بالدرعية التاريخية ، وجدة التاريخية ، وموقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل ، وواحة الأحساء ، ومنطقة حمى الثقافية ، ومحمية عروق بني معارض ، بالإضافة إلى التسجيل الحالي المتمثل في المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية .