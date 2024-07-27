شكرا لقرائتكم خبر عن أمين التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب يشيد بتطور الجيش الغابوني والان نبدء بالتفاصيل

تحالف محاربة الإرهاب

الدمام - شريف احمد - زار أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي, بالعاصمة الغابونية ليبرفيل، المقر الرئيسي لمركز تدريب الحرس الجمهوري الغابوني، وكان في استقباله القائد الثاني للحرس الجمهوري والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد الركن بالكيدرا أنطوان.خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والاطلاع عن كثب على المركز والطرق والأساليب المتخذة في التدريبات المعنية بمحاربة الإرهاب.وأعرب اللواء المغيدي خلال زيارته مركز التدريب، عن سعادته بما شاهده من طرق متبعة في التدريب والتأهيل والتي يقوم عليها المركز، ومالها من أثر كبير في تطوير قوات الأمن والجيش الغابوني للوقوف ضد الجماعات الإرهابية وتأهيل القوات العسكرية للاستجابة السريعة للتهديدات والمخاطر.يذكر أن جمهورية الغابون هي إحدى دول المُنظّمة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب منذ إنشائه وعددها 42 دولة، إيماناً منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.