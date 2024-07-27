شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم المزارعين.. انطلاق مهرجان خيرات الجوف الثالث بسكاكا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق غداً فعاليات مهرجان خيرات الجوف بسكاكا في نسخته الثالثة في حديقة النخيل، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة سكاكا، وبمشاركة المزارعين والجمعيات الزراعية والنحالين والأسر المنتجة.

ويهدف المهرجان إلى دعم المزارعين والتعريف بمنتجاتهم وفتح قنوات تسويقية جديدة. ورش عمل زراعية وستشهد النسخة الثالثة من المهرجان هذا العام تنظيم ورش عمل زراعية، و30 منصة عرض للمنتجات والخدمات، ومسرحاً للطفل ومجموعة من الفعاليات التوعوية والترفيهية.

ويتضمن المهرجان أنشطة للتعريف ببرنامج دعم ريف، الذي تستفيد منه قطاعات منتجي العسل ومربي النحل، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ويشتمل على دعم مادي مباشر وبرامج تطويرية للمزارعين.