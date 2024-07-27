شكرا لقرائتكم خبر عن عبر منصة سابر.. "المواصفات" تسجل أكثر من 800 ألف منتج خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أكثر من 800 ألف منتج في منصة سابر الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2024م.
وتجاوز عدد شهادات المطابقة أكثر من 160 ألف شهادة، بالإضافة إلى أكثر من 350 ألف شهادة إرسالية، وبلغ عدد التجار المسجلين في المنصة أكثر من 7 آلاف تاجر.
وتُقدّم منصة سابر تجربة مميزة للموردين والمصنّعين، من خلال تسجيل منشآتهم ومنتجاتهم الاستهلاكية سواءً كانت مستوردة أو مصنعة محليًا للحصول على الشهادات المطلوبة من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي وضمان مأمونيتها للمستهلك.
كما تتيح المنصة تسجيل شهادات الإقرار الذاتي للمنتجات التجارية المحلية والمستوردة، وإصدار شهادات الإرسالية للمنتجات التجارية، كذلك شهادات مطابقة الإرسالية للمنتجات غير المخصصة للعرض على المستهلك.
وتعمل منصة سابر على تحسينات مستمرة تطوّر من سهولة استخدام المنصة، سعيًا منها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للمواصفات السعودية، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي، إلى جانب خدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بمنصة سابر 920008673، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].
وتجاوز عدد شهادات المطابقة أكثر من 160 ألف شهادة، بالإضافة إلى أكثر من 350 ألف شهادة إرسالية، وبلغ عدد التجار المسجلين في المنصة أكثر من 7 آلاف تاجر.
وتُقدّم منصة سابر تجربة مميزة للموردين والمصنّعين، من خلال تسجيل منشآتهم ومنتجاتهم الاستهلاكية سواءً كانت مستوردة أو مصنعة محليًا للحصول على الشهادات المطلوبة من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي وضمان مأمونيتها للمستهلك.
رؤية المملكة 2030وتسعى منصة سابر عبر خدماتها المتنوعة إلى تلبية احتياجات مختلف الفئات، وتشمل هذه الخدمات تسجيل المنتجات التجارية والمنتجات غير المخصصة للعرض على المستهلك، بالإضافة إلى تسجيل شهادات مطابقة المنتجات التجارية.
كما تتيح المنصة تسجيل شهادات الإقرار الذاتي للمنتجات التجارية المحلية والمستوردة، وإصدار شهادات الإرسالية للمنتجات التجارية، كذلك شهادات مطابقة الإرسالية للمنتجات غير المخصصة للعرض على المستهلك.
وتعمل منصة سابر على تحسينات مستمرة تطوّر من سهولة استخدام المنصة، سعيًا منها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للمواصفات السعودية، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي، إلى جانب خدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بمنصة سابر 920008673، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].