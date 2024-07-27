شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 12 في حادثي سير منفصلين على طريق بيشة - الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مستشفى الرين العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول، اليوم السبت، عددًا من المصابين إثر حادثين مروريين منفصلين على طريق بيشة - الرياض.

وفي تفاصيل الحادث الأول؛ والذي كان نتيجة إنقلاب سيارة أسفر عنه حالتي وفاة في موقع الحادث، وعدد 3 إصابات جرى نقلهم إلى طوارئ المستشفى بواسطة الهلال الأحمر السعودي.

وباشرت الفرق الطبية تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة لهم، وتراوحت إصاباتهم بين متوسطة وحرجة، وجرى نقل أحد المصابين إلى مستشفى القويعية العام لاستكمال العلاج في قسم المخ والأعصاب نظرًا لإصابته الشديدة بالرأس، بينما تم تنويم مصابين اثنين ووضعهم تحت الملاحظة. حادث سير بالرياض وفي الحادث الثاني، الذي نجم عن تصادم سيارتين، استقبل المستشفى 7 مصابين آخرين، جرى نقلهم بواسطة الهلال الأحمر.

تفاوتت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة، وجرى تنويم أحد المصابين في قسم العظام لإصابته بكسر مركب بعظمتي الساعد الأيمن، بينما غادرت 6 حالات المستشفى بعد وضعهم تحت الملاحظة في قسم الطوارئ حتى تم التأكد من تحسن حالتهم الصحية واستقرارها.

يذكر أن مستشفى الرين العام استنفر كافة جهوده وطواقمه الصحية والفنية فور تلقي البلاغ؛ لتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية العاجلة وفق أفضل وأعلى معايير الجودة والسلامة.

وشهد أمس الجمعة وفاة 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين بحادث مروري مروع بين 13 سيارة على طريق ”الرين - بيشة“، بسبب موجة غبار، بحسب ما أعلنه أمن الطرق بمنطقة الرياض.