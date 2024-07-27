4 وفيات و19 إصابة في حادث مروري مروع على طريق الرين - بيشة

ونُقلت الحالات المصابة إلى طوارئ المستشفى بواسطة الهلال الأحمر ، حيث قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية اللازمة. وأظهرت الفحوصات تنوع حالات الإصابات بين كسور متعددة، نزيف داخلي، وإصابات طفيفة.
فيما تم نقل 4 حالات إلى مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى القويعية العام لتلقي العلاج اللازم، وتنويم 7 حالات في أقسام المستشفى للمتابعة الطبية ، بينما غادرت 8 حالات بعد تحسن حالتها الصحية.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الرين العام استنفر كامل جهوده وكوادره الطبية والفنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية العاجلة والخدمات اللازمة لعلاج الحالات ومتابعتها لضمان استقرارها.
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