شكرا لمتابعة خبر عن “الغذاء والدواء” توضح المنتجات التي تتطلب موافقة قبل الإعلان عنها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة وإلزامية أخذ الموافقة قبل الإعلان عن المنتجات الخاضعة لاشرافها، وذلك لضمان سلامتها، حفاظًا على الصحة العامة.

وأوضحت “الهيئة” أن الأجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات والأعلاف والمنتجات الغذائية والأدوية اللاوصفية، هي منتجات لا يسمح بالإعلان عنها قبل أخذ موافقة “الهيئة”، مع الالتزام بالشروط والضوابط التي تحدد آلية الموافقات على طلبات الإعلان عن تلك المنتجات عبر وسائل الإعلام.

وحددت الهيئة عددًا من الشروط والضوابط للإعلان عن تلك المنتجات وهي أن تكون الادعاءات في الإعلان معتمدة من الهيئة، وألا تتضمن الدعاية أو الإعلان أي عبارة تنتقص أو تمس بالمنتجات الأخرى، وأن يكون المنتج مسجل أو مدرج لدى الهيئة، وألا تحتوي الدعاية أو الإعلان على عبارات مضللة للمستهلك.

وتدعو “الغذاء والدواء” إلى الالتزام بالشروط والضوابط المُحددة للإعلان عن المنتجات، و للإبلاغ عن المنتجات المخالفة عبر الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.