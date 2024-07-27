شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. "الأرصاد" يحذر من حالة الطقس في مكة والباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، إنذارً أحمر على منطقتي منطقة مكة المكرمة والباحة، محذرًا من حالة الطقس بهما.وأوضح المركز عبر حسابه بمنصة "إكس" أن الأمكان المتأثرة في مكة تضم بني يزيد وأضم وميسان ويلملم، أما في منطقة الباحة تشمل الحجرة والمخواة، فرعة غامد الزناد، وقلوة.وأكد أن التأثيرات المصاحبة تشمل هطول أمطار غزيرة مع تساقط البرد وجريان سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.سبق وكشف مركز الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في مناطق المملكة.وتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان وعسير.