اخبار السعوديه

وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود

0 نشر
واس - جدة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "

أخبار متعلقة

 

أمطار غزيرة وسيول.. "الأرصاد" يحذر من حالة الطقس في مكة والباحة
جازان.. ضبط مواطن لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 22 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا