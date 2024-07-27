شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة أمطار غزيرة وسيول.. "الأرصاد" يحذر من حالة الطقس في مكة والباحة جازان.. ضبط مواطن لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 22 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.