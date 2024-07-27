وفاتان و10 مصابين في حادثين مروريين على طريق بيشة - الرياض

وفي تفاصيل الحادث الأول؛ فقد كان نتيجة انقلاب سيارة أسفر عنه حالتي وفاة في موقع الحادث، وعدد 3 إصابات تم نقلهم إلى طوارئ المستشفى بواسطة الهلال الأحمر السعودي، حيث باشرت الفرق الطبية تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة لهم، تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وحرجة، وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى القويعية العام لاستكمال العلاج في قسم المخ والأعصاب نظرًا لإصابته الشديدة بالرأس، بينما تم تنويم مصابين اثنين ووضعهم تحت الملاحظة.
وفي الحادث الثاني، الذي نجم عن تصادم سيارتين، استقبل المستشفى 7 مصابين آخرين، تم نقلهم بواسطة الهلال الأحمر. تفاوتت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة، وتم تنويم أحد المصابين في قسم العظام لإصابته بكسر مركب بعظمتي الساعد الأيمن، بينما غادرت 6 حالات المستشفى بعد وضعهم تحت الملاحظة في قسم الطوارئ حتى تم التأكد من تحسن حالتهم الصحية واستقرارها.
يذكر أن مستشفى الرين العام استنفر كافة جهوده وطواقمه الصحية والفنية فور تلقي البلاغ؛ لتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية العاجلة وفق أفضل وأعلى معايير الجودة والسلامة.
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