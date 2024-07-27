9 ضوابط لإعادة إصدار شهادة الثانوية

بدأت إدارات تعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ممثلة في إدارات التقويم والقبول، في استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية للبنين والبنات، للطلاب والطالبات السعوديين للعام الدراسي 1446، إذ يمكن للطالب الحاصل على شهادة إتمام المرحلة الثانوية التقدم بطلب الحصول على شهادة حديثة بنفس المعدل السابق بإجراء اختبار له، وفق 9 ضوابط، وهي:

01- مضى على شهادة الطالب 5 أعوام وأكثر.

02- حصل على شهادة جميع صفوف المرحلة الثانوية من السعودية.

03- تمنح إعادة إصدار الشهادة مرة واحدة خلال رحلة الطالب التعليمية.

04- اختبار في المواد المقررة للصف الثالث الثانوي - المسار العام في المدارس الحكومية.

05- إذا أكمل المتقدم في مادة واحدة لا يحق له دخول الدور الثاني، ويلغى طلبه، ولا يحق له التقدم مرة أخرى.

06- تلغى الشهادة السابقة في حال نجاحه، وتصدر له شهادة بتاريخ حديث وبنفس معدله السابق، وبحسب النظام الدراسي الذي كانت عليه شهادته السابقة. يلحق الطالب بمدرسة حكومية في المسار الأقرب من تخصصه لإجراء اختبار المواد المقررة للصف الثالث الثانوي.

07- ترصد درجات المواد لجميع المستويات بعد الاختبار مباشرة في سجل ورقي، ويتاح له إصدار شهادة من النظام الإلكتروني بعد تحديث سنة التخرج فقط وبنفس معدله السابق.

08- الطالب الذي تقدم لإعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية وكان تخرجه قبل النظام الإلكتروني تدرج درجاته من شهادته الورقية وتصدر له شهادة حديثة.

09- تعد سجلات الرصد الورقية عهدة مع أوراق إجابات الطلاب.