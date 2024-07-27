حملة لامتثال المباني والمحلات التجارية بالطائف

وأكدت أمانة الطائف أن الحملة التطوعية تستهدف المبادرة بتوعية ملاك المباني والمحلات التجارية بأهمية إصدار شهادة امتثال المباني، وذلك لتعزيز امتثال ملاك المباني لإصدار شهادة الامتثال واستيفاء متطلبات الحصول عليها، وذلك عبر خلو المباني من المخالفات، ومنها عدم تنفيذ منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة للمباني التجارية، وعدم توفير ممر الوصول الجانبي أمام المنحدر الخاص لذوي الإعاقة للمباني التجارية، ووجود وحدات تكييف منفصلة في كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.
وتسهم المبادرة التطوعية في تفاعل ملاك المباني مع توجه الوزارة لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة عناصر التشوه في المباني، ومنها خلو المباني من وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة، ووجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، ووجود مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية، ووضع المداخن على واجهة المبنى من دون أن تكون في جانب المبنى أو أن يتجاوز ارتفاعها في جانب المبنى عن البناء أكثر من مترين، وكذلك عدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحلات للاشتراطات البلدية، ووجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، إضافة إلى وجود لوحات إعلانية لمحلات تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.
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