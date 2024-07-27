شكرا لمتابعة خبر عن مياه الأمطار تغمر المركبات وتعطل حركة السير في جازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غمرت مياه الأمطار الكثير من الشوارع الرئيسية بمنطقة جازان ، وتسببت في تعطل المركبات وغرق المنازل وبعض المتاجر .

وأظهر مقطع مصور ، تعطل المركبات التي تغمرها المياه ، حراء ارتفاع منسوب المياه في شوارع مدينة ضمد بجازان .

وفي وقت سابق ، نبه المركز الوطني للأرصاد ، من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، ضمد ، لافتاً إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الحادية عشر مساءً.