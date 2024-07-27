استمرار صيانة الطرق المحورية والداخلية في المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق حيث قامت خلال الأسبوع الجاري بصيانة 118,715 مترا طوليا من الطرق المحورية والداخلية ومعالجة 3,836 2 من الحفر والهبوطات، بالإضافة إلى إزالة عدد من المطبات المخالفة. وفي أعمال النظافة العامة قامت فرق الأمانة بـ 1555 جولة نظافة ميدانية قامت من خلالها بتطهير وتعقيم 6,109 مواقع باستخدام 6,587 لترا من المطهرات والمبيدات، إضافة إلى تنفيذ جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.

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