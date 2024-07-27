شكرا لقرائتكم خبر استعراض التجربة السعودية في مكافحة تدهور الأراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تناول الوفد السعودي في كلمته أحدث التطورات والتحديات التي تواجه العالم فيما يخص مكافحة تدهور الأراضي، مستعرضا جهود المملكة واستعدادها لاستضافة المؤتمر الـ16 لاتفاقية الأطراف لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، المقرر إقامته بالعاصمة الرياض في ديسمبر المقبل.
قدم الوفد في ختام كلمته الشكر للمنظمة والأعضاء المشاركين لتسليط الضوء على أهمية استصلاح الأراضي في مقر منظمة الفاو، ودلالته على الدعم المقدم لمؤتمر COP 16، مرحبين بالجميع أن يكونوا جزءا من التغيير في العالم لمكافحة تدهور الأراضي عبر حضور COP 16، الذي سيقام في الرياض في ديسمبر المقبل.
من جهة أخرى، أكد المتحدثون على أبرز ما قامت به المملكة من جهود لإصلاح النظم الإيكولوجية والمبادرات المتعلقة بالغابات والأراضي الجافة، التي تأتي ضمن استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي في ديسمبر المقبل، مشيرين إلى مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، والنتائج المرتقبة لها في الحد من تدهور الأراضي، الذي بلغ وفق آخر الإحصاءات الدولية نحو 30 من حجم اليابسة.
أبرز ما قاله المتحدثون
- الإشادة بجهود المملكة في إصلاح النظم الإيكولوجية.
- المبادرات المتعلقة بالغابات والأراضي الجافة.
- الحديث عن السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
- النتائج المرتقبة لمبادرات المملكة في الحد من تدهور الأراضي.
كانت هذه تفاصيل خبر استعراض التجربة السعودية في مكافحة تدهور الأراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.