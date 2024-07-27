استعراض التجربة السعودية في مكافحة تدهور الأراضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاستعراض التجربة السعودية في مكافحة تدهور الأراضي، والتحديات التي تواجه العالم في هذا المجال، شارك وفد سعودي رسمي في حدث علمي أقامته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، أمس الأول، برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للغطاء النباتي الدكتور خالد العبدالقادر، تحت عنوان «استعادة الغابات والأراضي .. مسارات مؤتمر COP 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر».

تناول الوفد السعودي في كلمته أحدث التطورات والتحديات التي تواجه العالم فيما يخص مكافحة تدهور الأراضي، مستعرضا جهود المملكة واستعدادها لاستضافة المؤتمر الـ16 لاتفاقية الأطراف لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، المقرر إقامته بالعاصمة الرياض في ديسمبر المقبل.

قدم الوفد في ختام كلمته الشكر للمنظمة والأعضاء المشاركين لتسليط الضوء على أهمية استصلاح الأراضي في مقر منظمة الفاو، ودلالته على الدعم المقدم لمؤتمر COP 16، مرحبين بالجميع أن يكونوا جزءا من التغيير في العالم لمكافحة تدهور الأراضي عبر حضور COP 16، الذي سيقام في الرياض في ديسمبر المقبل.

من جهة أخرى، أكد المتحدثون على أبرز ما قامت به المملكة من جهود لإصلاح النظم الإيكولوجية والمبادرات المتعلقة بالغابات والأراضي الجافة، التي تأتي ضمن استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي في ديسمبر المقبل، مشيرين إلى مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، والنتائج المرتقبة لها في الحد من تدهور الأراضي، الذي بلغ وفق آخر الإحصاءات الدولية نحو 30 من حجم اليابسة.

أبرز ما قاله المتحدثون