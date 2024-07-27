فرص تطوعية لتنظيف غابات المانجروف في 3 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الحملة السعودية لاستعادة المانجروف، أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عددا من الفعاليات والمبادرات والفرص التطوعية في أعمال زراعة وتنظيف غابات المانجروف.

وتتضمن الفعاليات برامج تطوعية وتوعوية بيئية، في عدد من مناطق المملكة تشمل كل من الرياض وعسير والمنطقة الشرقية وجدة وجازان، حيث يشارك المركز بجناح تعريفي في جدة والمنطقة الشرقية؛ للتعريف بأهمية غابات المانجروف والحفاظ عليها في تحسين البيئة وتنقية الهواء، ومواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن التعريف بالجهود المبذولة لحمايتها.

وفي الإطار ذاته، أطلق المركز فرصًا تطوعية لزراعة وتنظيف غابات المانجروف في 3 مناطق، هي منطقة جازان في المتنزه البيئي بالقرب من حديقة المضايا، ومنطقة عسير بشاطئ عسير في البرك، والمنطقة الشرقية في شاطئ المانجروف بسيهات، بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ويهدف المركز إلى حماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها والمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها، فضلا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الرعي الجائر، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، كما يعمل على دعم جهود مكافحة التغير المناخي محليا وإقليميا ودوليا، والارتقاء بجودة الحياة.

كما يعمل المركز على زراعة أشجار المانجروف وحمايتها، حيث قام بزراعة ملايين الأشجار على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

أهداف المركز