نموذج سعودي لتشخيص الأشعة الطبية بالذكاء الاصطناعي

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وقال رئيس الفريق العلمي في سدايا الذي عمل على إنشاء النموذج مستشار الذكاء الاصطناعي في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور أحمد السنان «إن نموذج MiniGPT-Med تم تصميمه بطريقة تتيح للمستخدم إدخال صور طبية إليه وإجراء عدد من المهام منها: توليد التقارير الطبية، والإجابة عن الأسئلة البصرية الطبية، والتحديد الوصفي للأمراض، واكتشاف موقع المرض، والتعرف على الأمراض، والوصف الطبي المستند».
وأضاف أنه تم تدريب النموذج على صور طبية مختلفة (الأشعة السينية، والأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي)، مبينا أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي أسهمت في تطور مجال الرعاية الصحية خاصة في تحسين إجراءات التشخيص إلا أنها في كثير من الأحيان مقيدة بوظائف محدودة لذلك سيعمل نموذج MiniGPT-Med على معالجة هذا الأمر وهو مشتق من نماذج لغوية واسعة النطاق ومصمم خصيصا للتطبيقات الطبية، ويظهر تنوعا ملحوظا عبر طرق التصوير المختلفة، بما في ذلك الأشعة السينية والأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي، مما يعزز فائدته.
نموذج MiniGPT-Med
- نموذج لغوي ضخم متعدد الوسائط
- تشخيص الأشعة بسرعة ودقة عاليتين
- إدخال صور طبية إليه وإجراء عدة مهام منها:
- الإجابة عن الأسئلة البصرية الطبية
- التعرف على الأمراض
- الوصف الطبي المستند
- اكتشاف موقع المرض
- توليد التقارير الطبية
- التحديد الوصفي للأمراض
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