تحويل أفكار طلاب برنامج موهبة الإثرائي إلى منتج متميز

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وأنهت الجامعة البرنامج بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)؛ بحضور:
وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عامر الزائدي، ونائب أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع (موهبة) للخدمات المشتركة الدكتور خالد الدهيمان، وممثلي إدارة التعليم بمكة المكرمة.
وصاحب الحفل معرض لإنجازات الطلبة المنضمين للبرنامج.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية أن البرنامج يسهم في إنتاج مخرجات بحثية وتعليمية متميزة و تنافس عالميا؛ مضيفا بأن المسؤولين على البرنامج أعدوا الخطط اللازمة لسير عملية التدريب والمتابعة والإشراف؛ حيث تضافرت الجهود بين جميع إدارات الجامعة لإنجاح هذا البرنامج والعناية الحقيقية بالطلبة الموهوبين وتوظيف مهاراتهم في تحقيق الهدف الأساسي من البرنامج؛ الذي يمكن الجامعة من استقطاب هؤلاء الطلبة للدراسة فيها، وأسهمت الجامعة باستثمار علمي من خلال التكفل بقيمة 80% من تكاليف البرنامج.
من جانبه بين نائب أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع (موهبة) للخدمات المشتركة أن البرنامج أكسب الطلبة مهارات عديدة.
البرنامج أكسب الطلبة:
- مهارات البحث العلمي.
- كتابة التقارير العلمية.
- الربط المباشر بالبيئة العلمية والبحثية في مراكز الأبحاث.
- توثيق علاقتهم بالمتخصصين القائمين عليها.
- تهيئة الطلبة لبدء أبحاث حقيقية ذات قيمة علمية.
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