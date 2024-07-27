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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة إيقاف إصدار شهادات التطعيمات الورقية للأطفال، وتحويلها إلى شهادات الكترونية، وذلك خلال حجز موعد عبر التطبيق في عيادة توثيق التطعيمات لدى أقرب مركز صحي، أو توثيق التطعيمات ذاتيا عبر تطبيق صحتي.

ودعت إلى سرعة التوثيق الالكتروني لشهادات تطعيمات الأطفال الورقية، لتفادي فقدانها، نظرا لارتباط إكمال التطعيمات بشكل إلزامي في إتمام فحص اللياقة المدرسي. مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل استعراضها والرجوع إليها في أي وقت خلال الحجز في عيادة توثيق التطعيمات، أو تسجيلها ذاتيا عبر تطبيق صحتي.

وأشارت «الصحة»، إلى أن المراكز الصحية ما تزال تستقبل المواطنين لتوثيق تطعيمات الأطفال في عيادات التطعيم يوميا، في الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرة إلى أن 400 ألف طفل تم توثيق تطعيماتهم الكترونيا.

يذكر، أن «صحتي» هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة، لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكان الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.

أهداف الخطوة