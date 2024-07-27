شكرا لقرائتكم خبر جامعة الإمام تعلن الدفعة الأولى من المقبولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس، عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في المسارات والبرامج للعام الجامعي 1446هــ، من أصل 74 ألف طالب وطالبة متقدمين للدراسة بالجامعة. وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة إكمال إجراءات القبول الكترونيا، وذلك عبر بوابة القبول الالكترونية في موقع الجامعة أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة «حالة طلب الالتحاق» مع استكمال المعلومات اللازمة.



كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الإمام تعلن الدفعة الأولى من المقبولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.