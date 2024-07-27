تتويج 5 مشروعات بجوائز باحثي المستقبل

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وتضمنت مشروعات الطلبة الموهوبين لهذا العام 90 مشروعا بحثيا، فاز منها 5 مشروعات بجوائز باحثي المستقبل.
وأكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع الاستدامة والبيئة الدكتور عبدالله الخضيري، دعم واهتمام «كاكست» بجيل المستقبل من خلال تنفيذ واحتضان البرامج الإثرائية التي تسهم مخرجاتها في تنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار؛ بما يحقق التطلعات الوطنية ومستهدفات رؤية 2030، مهنئا الطلاب والطالبات على الإنجازات التي حققوها خلال رحلتهم البحثية والمعرفية، متطلعا أن تكون نتائجها انطلاقة لمشاريع وطنية مستدامة.
5 مشروعات فائزة بجوائز باحثي المستقبل:
المركز الأول
الطالب زيد بشيري عن مشروعه البحثي في قطاع الطاقة والصناعة بعنوان «تطوير الكتروليتات كحول البولي فينيل لتطبيقات مكثفات الطاقة الفائقة»
المركز الثاني
الطالب محمد خان جائزة عن مشروعه في قطاع اقتصاديات المستقبل بعنوان «استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد والطاقة الشمسية بواسطة جهاز محمول بهدف إنتاج مياه نظيفة»
المركز الثالث
الطالبة جوري البصيلي عن مشروعها البحثي في قطاع الطاقة والصناعة بعنوان «استخدام الجرافين كطبقة عازلة لتحسين كفاءة واستقرارية الخلايا البيروفسكايت الشمسية»
المركز الرابع
الطالب فيصل السعيد، عن مشروعه البحثي في قطاع الصحة الذي يستهدف معالجة سرطان الثدي باستخدام صيغة ليبوزومية محملة بالسيسبلاتين.
المركز الخامس
الطالبة فاطمة المقرن، عن مشروعها البحثي في قطاع الاستدامة والبيئة بعنوان «احتجاز ثاني أكسيد الكربون بواسطة الامتصاص في المحاليل المائية القلوية»
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