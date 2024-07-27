تدريب 45 حرفية على إنتاج تصاميم مبتكرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة التراث أمس الأول فعالية تراثية تحت عنوان «حكي» في بيت الحرفيين بمنطقة تبوك، التي تأتي ضمن حزمة الفعاليات التراثية التي تنظمها الهيئة لرفع الوعي بتراث الوطن والاهتمام به في مناطق المملكة كافة.

وتأتي فعالية «حكي» ضمن المرحلة الثانية لمشروع الهيئة بالمنطقة، والذي يركز على تدريب 45 حرفية على حرفتي السدو والخوص وحرفة التطريز ‏في مدة تصل إلى 12 شهرا يتم فيها تدريب الحرفيات على تصميم وإنتاج وتطوير الأعمال الحرفية بتصاميم مبتكرة مع المحافظة على أصالة الحرف نفسها، ورفع مستوى جاذبيتها للمجتمع لضمان استمرارها.

وتمتاز منطقة تبوك بتنوع كبير بالحرف اليدوية والصناعات التقليدية التي توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل، وجاءت هذه الفعالية للتعريف بهذا الإرث التراثي لا سيما في حرفة السدو التقليدية والتي تعد من أقدم الحرف اليدوية التي تميز بالمنطقة، حيث تستخدم في صناعة الأغطية والأثاث والمفروشات التقليدية مثل البسط والمجالس والخيام، وتعتمد على صوف الأغنام وشعر الماعز.

كما عملت الفعالية على التعريف بحرفة الخياطة والتطريز التي تمثل تجسيدا حيا للتراث الثقافي الغني للمنطقة، وتجمع ما بين الإبداع الفني والمهارة اليدوية، إضافةً إلى معلومات حول حرفة الخوصيات التي يستخدم فيها سعف النخيل، لصناعة مجموعة واسعة من المنتجات اليدوية.