فعاليات صيفية لتنمية مهارات وقدرات فتيات الحدود الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية براعم لتنمية الطفل بمنطقة الحدود الشمالية فعاليات وبرامج خلال الإجازة الصيفية، وذلك في عدة مواقع بعرعر. وأوضحت المدير التنفيذي بالجمعية نوف الرويلي أن الجمعية نظمت فعاليات ومبادرات صيفية، من أبرزها «بهجة الفتيات» وجلسات إثرائية ومسابقات ثقافية ولقاءات قيمية ودورات وزيارات ثقافية، مشيرة إلى أن المبادرة التي تستمر شهرين تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الفتيات من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية وتعزز معارفهم ويسهم في تنمية ورعاية مواهبهن وإكسابهن المهارات والخبرات المختلفة في مجالات علمية وقيادية وإبداعية وإدارية وقيمية وتطويرية.

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