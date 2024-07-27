شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي، اليوم السبت، البيان التالي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الأحد الموافق 22 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

