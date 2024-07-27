شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي، اليوم السبت، البيان التالي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الأحد الموافق 22 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وصدر عن الديوان الملكي، اليوم السبت، البيان التالي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الأحد الموافق 22 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".