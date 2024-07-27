شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 250 إعلاميًا يشاركون في تغطية أولمبياد الكيمياء الدولي والان نبدء بالتفاصيل



وعلى هامش فعاليات اليوم، زارت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع، المركز الإعلامي، التقت خلالها بمجموعة من الإعلاميين المشاركين في تغطية الفعاليات، مشيدةً بما يبذلونه من جهود لتغطية الحدث العالمي. أولمبياد الكيمياء الدولي وطوال الأيام السبعة الماضية، غطت وكالات الأنباء الدولية والصحف المحلية والأجنبية، والقنوات الفضائية والإذاعات المحلية والمواقع الإخبارية الإلكترونية، بمختلف اللغات، هذا الحدث المهم، باهتمام وزخم كبير، فيما لم تقتصر الفعاليات على التنافس في المسابقة العلمية، بل شهدت برنامجًا ترفيهًا ثريًا للطلبة والمشرفين، تضمن جولات ميدانية للمواقع التراثية والسياحية للتعريف بالثقافة

ويشارك في الأولمبياد -الذي يُعد أكبر مسابقة دولية لطلاب وطالبات التعليم الثانوي في مجال الكيمياء- 333 طالبًا وطالبة من 90 دولة، يشرف عليهم ويوجههم 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء.

يذكر أن فعاليات الأولمبياد انطلقت في الـ 22 من يونيو الجاري، وتستمر حتى الـ 30 من ذات الشهر، بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبشراكة إستراتيجية، مع وزارة التعليم، وجامعة الملك سعود، وترعاها حصريًا الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك". الدمام - شريف احمد - شارك أكثر من 250 إعلاميًا، من مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة محلياً وعالمياً، في تغطية فعاليات أولمبياد الكيمياء الدولي بنسخته الـ 56، التي تستضيفه المملكة لأول مرة.وعلى هامش فعاليات اليوم، زارت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع، المركز الإعلامي، التقت خلالها بمجموعة من الإعلاميين المشاركين في تغطية الفعاليات، مشيدةً بما يبذلونه من جهود لتغطية الحدث العالمي.وطوال الأيام السبعة الماضية، غطت وكالات الأنباء الدولية والصحف المحلية والأجنبية، والقنوات الفضائية والإذاعات المحلية والمواقع الإخبارية الإلكترونية، بمختلف اللغات، هذا الحدث المهم، باهتمام وزخم كبير، فيما لم تقتصر الفعاليات على التنافس في المسابقة العلمية، بل شهدت برنامجًا ترفيهًا ثريًا للطلبة والمشرفين، تضمن جولات ميدانية للمواقع التراثية والسياحية للتعريف بالثقافة السعودية ويشارك في الأولمبياد -الذي يُعد أكبر مسابقة دولية لطلاب وطالبات التعليم الثانوي في مجال الكيمياء- 333 طالبًا وطالبة من 90 دولة، يشرف عليهم ويوجههم 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء.يذكر أن فعاليات الأولمبياد انطلقت في الـ 22 من يونيو الجاري، وتستمر حتى الـ 30 من ذات الشهر، بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبشراكة إستراتيجية، مع وزارة التعليم، وجامعة الملك سعود، وترعاها حصريًا الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".