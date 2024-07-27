عربات قولف لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

أولت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اهتمامها وعنايتها بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسهمت بخدماتها في رعايتهم وتقديم سبل الراحة لهم منذ وصولهم إلى المسجد الحرام ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. وتُعد عربات قولف الترددية التي وفرتها الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إحدى صور الاهتمام والعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث يستطيع القاصد الاستفادة منها عبر نقله من وإلى أبواب المسجد الحرام.



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