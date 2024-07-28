شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وتضمنت أيضًا ضاحية الملك عبدالله، ومحافظات صبيا، وصامطة، بيش، وأحد المسارحة، والعارضة، وأبوعريش، والداير بني مالك، وفيفاء، والعيدابي، وهروب، والرّيث، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها. المركز الوطني للأرصاد سبق وأطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، إنذارً أحمر على منطقتي منطقة مكة المكرمة والباحة، محذرًا من حالة الطقس بهما.

وأوضح المركز عبر حسابه بمنصة "إكس" أن الأمكان المتأثرة في مكة تضم بني يزيد وأضم وميسان ويلملم، أما في منطقة الباحة تشمل الحجرة والمخواة، فرعة غامد الزناد، وقلوة.