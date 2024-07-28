اختتام فعاليات صيف حائل

اختتمت فعاليات «صيف حائل» التي تنظمها أمانة منطقة حائل، وسط حضور كثيف تجاوز 180 ألفًا من الأهالي والزوار والسياح القادمين من خارج المنطقة للاستمتاع بالفعاليات والعروض المقامة على مدى 15 يومًا، وذلك في ممشى الأمير سعود بن عبدالمحسن.

وشملت الفعاليات عددًا من الأنشطة الترفيهية، والعروض الفنية والمسرح، ومنطقة الأطفال، والمأكولات والمحلات، ومنصة العارضين والعازفين، وبرج المغامرات، وكرات الألوان، والكارتنق، إضافةً إلى الفوتو بوث، والعروض البصرية ثلاثية الأبعاد، ومنطقة ألعاب «VR»، والعروض الحية المتنوعة، والكرنفال.

من جانبهم أشاد الزوار بالفعاليات والعروض المقدمة التي أحدثت البهجة والسعادة برفقة أسرهم وذويهم، والتي استهدفت مختلف أعمار المجتمع.