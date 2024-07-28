اختتام فعاليات صيف حائل

وشملت الفعاليات عددًا من الأنشطة الترفيهية، والعروض الفنية والمسرح، ومنطقة الأطفال، والمأكولات والمحلات، ومنصة العارضين والعازفين، وبرج المغامرات، وكرات الألوان، والكارتنق، إضافةً إلى الفوتو بوث، والعروض البصرية ثلاثية الأبعاد، ومنطقة ألعاب «VR»، والعروض الحية المتنوعة، والكرنفال.
من جانبهم أشاد الزوار بالفعاليات والعروض المقدمة التي أحدثت البهجة والسعادة برفقة أسرهم وذويهم، والتي استهدفت مختلف أعمار المجتمع.
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