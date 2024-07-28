انت الان تتابع الأسبوع في 10 صور: انطلاق أولمبية في باريس.. وسباحة نهارية في شوارع مانيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ياسر نجدي رجال الإطفاء يكافحون حريقًا هائلاً في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فرد جريفز/ رويترز فتاة فلبينية تسير بين الأوحال والأضرار بعد الفيضانات التي تسبب بها إعصار جيمي في البلد الآسيوي ليزا ماري ديفيد/ رويترز اشتعال النيران في مواقع بعاصمة بنجلاديش دكا بعد مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحكومة فرانس برس عسكريون يحاولون التعامل مع حطام طائرة صغيرة تسببت في وفاة نحو 18 شخصًا في نيبال برابين رانابات/ أسوشيتد برس متظاهرون يهود يحتجون على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" وإلقائه خطابًا في الكونجرس الأمريكي كينت نيشيمورا/ جيتي فلبينيون يسبحون بعد أن غمرت المياه الشوارع والطرقات عقب وصول إعصار جيمي ليزا ماري ديفيد/ رويترز فتاة فلسطينية تتلقى الإسعافات بعد غارة إسرائيلية غادرة على منزلها في خان يونس بغزة محمد سالم/ رويترز مؤدون يبهرون المشاهدين خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس عدنان عبيدي/ رويترز مشهد لحمل أعلام الدول المشاركة في أولمبياد باريس 2024 هانا ماكاي/ رويترز مشهد مميز للقمر بين الحلقات الأولمبية التي تمثل قارات العالم بقرب برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس كاي بفافنباخ/ رويترز محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: انطلاق أولمبية في باريس.. وسباحة نهارية في شوارع مانيلا

كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 10 صور: انطلاق أولمبية في باريس.. وسباحة نهارية في شوارع مانيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.