القبض على 8 مخالفين ومواطنين روجوا 2.4 كلجم هيروين و203 آلاف قرص مخدر

قبضت الجهات الأمنية على 8 مخالفين ومواطنين لإقدامهم على ترويج 2.4 كلجم هيروين، و203 آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، فضلا عن إحباط تهريب 375 كلجم من نبات القات المخدر.

ففي محافظة جدة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية السودانية ووافدة بتأشيرة زيارة من الجنسية التشادية لترويجهم (2.4) كيلوجرام من مادة الهيروين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

حشيش وإمفيتامين

وفي منطقة جازان أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب 195 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وفي محافظة ينبع قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

إجراءات نظامية

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. كذلك قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافد نازح ومواطنين بمنطقة الرياض لترويجهم 203.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.