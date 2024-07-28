تستمر حتى 11 مساءً.. "الأرصاد" ينبه من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها.ويشمل إنذار هطول الأمطار محافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.وكشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد على مناطق المملكة.وأشار على موقعه الرسمي، إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان وعسير.وتستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض.و يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.