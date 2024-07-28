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السعودية | “المرور” تطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت، أن المنصة تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا في خطوات بسيطة.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن المزاد يستمر حتى غد الإثنين 29 يوليو، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات؛ تتمثّل في: الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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