السعودية | “المرور” تطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت، أن المنصة تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا في خطوات بسيطة.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن المزاد يستمر حتى غد الإثنين 29 يوليو، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات؛ تتمثّل في: الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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