ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الحدود والإقامة والعمل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع. وبلغ إجمالي المخالفين الذين حاولوا عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية أكثر من ألف و700 شخص، في حين تم ضبط 18 متورطين في إيواء ونقل وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



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