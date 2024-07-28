إنذار أحمر.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية في مكة المكرمة حتى 11 مساءً

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون أحمر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة.

وقال المركز، إن هطول الأمطار سيبدأ من 12 ظهرًا ويستمر حتى 11 مساءً، موضحًا أن الأمطار يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية الأفقية وجريان سيول وصواعق رعدية وتساقط للبرد.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد على مناطق المملكة.

وأشار على موقعه الرسمي، إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان وعسير.

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وتستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض.

و يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.