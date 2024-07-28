السعودية | ينتهي قبل عيد الأضحى.. جامعة الملك خالد تعلن التقويم الأكاديمي 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت جامعة الملك خالد السبت، التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 1446هـ، ويتضمن فصلين دراسيين رئيسيين، وفصلًا صيفيًا.

وحسب التقويم الأكاديمي الذي حصلت “سبق” على نسخة منه، يبدأ العام الجامعي، الأحد 14 صفر 1446هـ، وينتهي الخميس 2 ذي الحجة 1446هـ؛ ما يعني أن الطلاب يؤدون اختبارات الفصل الثاني، قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.