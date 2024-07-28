السعودية | بـ47 ْمئوية .. “الأحساء” تسجّل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.

وأوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 47 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: 46 ْمئوية في الدمام ووادي الدواسر، و45 درجة في الخرج وشرورة وحفر الباطن والتنهات والدهناء والصمان.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها أبها 16 درجة، والباحة 17 درجة، وطريف والطائف 21 ْمئوية، والقريات 22.

وبيّن المركز أن يستمر التوقع -بمشيئة الله تعالى-، بهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتَي جازان وعسير.

في حين تستمر فرصة هطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل من مكة المكرّمة إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من المنطقتَيْن الشرقية والرياض.

ويبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض.

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