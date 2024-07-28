الشفاء الصحي يبدأ استقبال المستفيدين بالمدينة ومكة

أعلن وقف الشفاء الصحي في المدينة المنورة ومكة المكرمة بدء استقبال طلبات المستفيدين «أون لاين» لفحص الحالات ودراستها قبل قبولها، ويقدم الوقف خدمات التغطية الصحية للمقيمين إقامة نظامية ممن لا تشملهم خدمات الرعاية الصحية المجانية والتأمين الصحي لأهلية العلاج في المستشفيات ويتم استقبال طلبات المستفيدين عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوقف أو مراجعة المكتب حيث تقدم الخدمات للشريحة لمن لا يمتلك أهلية العلاج.

بطاقات التأمين

أوضح الرئيس التنفيذي للوقف هشام رزق أن الوقف الصحي يشمل على خمسة مشاريع تتمثل في تشغيل مستشفى السلام الوقفي في المدينة المنورة لخدمة زوار المسجد النبوي والعمل جار على إنشاء مستشفى سلام وقفي آخر بمكة المكرمة بالتنسيق مع تجمع صحي مكة وكذلك مشروع الصندوق ومشروع بطاقات التامين للأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة ووقف الوقت، الذي يعني على اتفاقية بين الجامعة الإسلامية والوقوف لتشغيل العيادات الطلاب من قبل أطباء متطوعين من وزارة الصحة لتقديم الخدمة للمستفيدين إضافة إلى مشروع الطب المنزلي من خلال تقديم الخدمة للمستفيدين في منازلهم لمن لا يستطيع الخروج بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص.

برامج ومنتجات

يذكر وقف الشفاء يعمل من خلال رؤيته الإستراتيجية على فتح آفاق جديدة لابتكار برامج ومنتجات صحية تعزز مستوى الرعاية الصحية للمستفيدين من خدماته، وتهيئة الفرصة للأفراد للإسهام في تخفيف معاناة المرضى المستهدفين من خلال الأموال الزكوية والصدقات والمنح، وتحفيز المشاركة المجتمعية، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية لدى شركات القطاع الخاص.

ويُعنى «وقف الشفاء» بتقديم الاحتياجات الصحية للمستفيدين من خدمات الوقف في المدينتين المقدستين، إضافة إلى تأسيس وتطوير المؤسسات الصحية، والإسهام في تقديم الخدمات الاستشارية للمستفيدين، كما يسعى لتحقيق الريادة في استخدام التأمين الصحي التعاوني لدعم القطاع الصحي الخيري، إضافة إلى توفير فرصة للممارسين الصحيين من وقف جزء من أوقاتهم لتقديم الخدمات التخصصية.