شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: التمويل عن طريق المعادن جائز شرط أن يكون شرعيًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، فضيلة الشيخ سعد الخثلان، إن حكم التمويل عن طريق المعادن في بعض المصارف جائز شرط أن يكون شرعيًا

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة “أكس” ، أنه لا بأس من التمويل عن طريق المعادن في بعض المصارف، إذا كان منضبطا بالقواعد الشرعية لأن المحاذير تزول، ومن هذه الضوابط التملك والقبض والتعيين، وبها يزول الاشكال”.

وأضاف: “كيف تعرف انه تحقق ذلك، انه اذا اراد التمويل بالمعادن فى المصارف فيجب أن تطلب شهادة ملكية أو كما يسميها البعض شهادة تخزين، وهى شهادة يكتب فيها مواصفات السلعة التي تريد أن تشتريها، ويذكر بها الرقم التسلسلي للسلعة، وهنا بالسرعة ملك لك ويمكنك توكيل البنك في بيعها”.