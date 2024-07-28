شكرا لمتابعة خبر عن محافظ الأحساء يوجه بقبول مبكر لطلاب برنامج بصمات بجامعة الملك فيصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بقبول مبكر لجميع الطلاب المشاركين في برنامج بصمات الذي نظمه مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر بمقر جامعة الملك فيصل.

وقال رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي أنه تم تشكيل لجنة علمية من أعضاء هيئة التدريس بقيادة الدكتور عبدالله الجغيمان لمتابعة القبول المبكر وتحديد ميول كل مشارك لتحديد التخصص المناسب له.

وأعرب الدلامي عن شكره لسمو محافظ الأحساء على متابعته المستمرة للبرنامج وتوجيهه لجميع الجهات الحكومية والشريكة، بما فيها الجامعة التي استضافت البرنامج لمدة 25 يومًا سخرت خلالها كافة الإمكانات المتاحة لنجاحه .