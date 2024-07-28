شكرا لقرائتكم خبر عن جازان في الصدارة.. 6460 إصابة بالملاريا في المملكة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير إحصائي حديث عن رصد 6460 حالة ملاريا إيجابية في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2023.

وتصدرت منطقة جازان القائمة ب 3579 حالة، تليها محافظة جدة ب 968 حالة، ثم منطقة عسير ب 343 حالة، والمنطقة الشرقية ب 313 حالة.

فيما حلت محافظة الطائف في المرتبة الخامسة بعدد 284 حالة ملاريا إيجابية، وسجلت محافظة حفر الباطن 5 حالات فيما سجلت منطقة الجوف حالة إيجابية واحدة فقط. الإصابة بالملاريا وأشار التقرير إلى 93,6% من الحالات المبلغة تعتبر حالات وافدة، بواقع 6045 حالة وافدة، فيما شكلت الحالات المستقدمة 6,4% من الحالات المبلغة بينما لم يتم تسجيل حالات محلية خلال العام الماضي 2023.

وبلغت نسبة الإصابة بطفيل الملاريا الخبيثة 58,8%والثلاثية الحميدة 36,9% بينما بلغت نسبة الإصابة بطفيل الملاريا الرباعية الحميدة 0,6% وشكلت الحالات المختلطة نسبة 4,2% من إجمالي الحالات الإيجابية. ويعتبر بعوض الأنوفليس أرابينسيس الناقل الرئيس للمرض.

وبشأن توزيع حالات الملاريا حسب فئات العمر بأماكن التوطن، بلغت حالات الملاريا الإيجابية في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر 96,0372% بواقع 6204 حالات، ومثلت الفئة العمرية من 10 - 15 سنة 1,4706% بعدد 95 حالة من مجمل حالات الملاريا الإيجابية بأماكن التوطن.

فيما شكلت الفئة العمرية أقل من سنة 0,0012% بعدد 8 حالات، والفئة من 1 - 5 سنوات 1,2539% بـ 81 حالة ايجابية، ومن 5 - 10 سنوات 1,1146% بعدد 71 حالة

وحسب التقرير كان هناك ارتفاع حاد في عدد حالات الملاريا المبلغة في أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل عام 2023 في أماكن التوطين «جازان وعسير» والتي سجلت لوحدها 3922 حالة ايجابية.

ولوحظ أن الانخفاض في عدد حالات الملاريا قد بدأ خلال شهر سبتمبر بعدد 164 حالة ثم شهر أكتوبر 212 حالة.