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السعودية | رفع دعم التوظيف إلى 50% بحد أقصى 3 آلاف ريال

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رفعت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف من 30% إلى 50%، لـ 53 مهنة ونشاط، وبحد أقصى 3 آلاف ريال.

وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز التوطين وإمداد القطاع بالكوادر المؤهلة والمدربة وتحقيق الاستدامة والاستقرار الوظيفي.

ويأتي القرار ضمن الجهود الهادفة للتوطين وزيادة نسبة السعوديين في قطاعي البلديات والإسكان

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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