السعودية | رفع دعم التوظيف إلى 50% بحد أقصى 3 آلاف ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رفعت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف من 30% إلى 50%، لـ 53 مهنة ونشاط، وبحد أقصى 3 آلاف ريال.

وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز التوطين وإمداد القطاع بالكوادر المؤهلة والمدربة وتحقيق الاستدامة والاستقرار الوظيفي.

ويأتي القرار ضمن الجهود الهادفة للتوطين وزيادة نسبة السعوديين في قطاعي البلديات والإسكان

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