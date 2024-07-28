27 يوميا لتأسيس المنظمات غير الربحية

كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية إلى 4.514 منظمة بنهاية 2023، فيما تم التعامل مع أكثر من 1.700 طلب تأسيس تم استقبالها والتعامل معها، وبلغت نسبة ومساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي 0.87%، كما بلغت نسبة المنظمات التي تدعم الأولويات التنموية 85.5%، ولفت المركز إلى تحقيق نسبة الانخفاض في متوسط عدد الأيام اللازمة لتأسيس المنظمات غير الربحية 29%، إذ أصبحت 27 يومياً خلال النصف الثاني من عام 2023م، مقارنة بـ38 يوماً خلال ذات الفترة من عام 2022.

أبحاث ودراسات

وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المركز للعام المنصرم، فإن المركز عمل على تفعيل الشراكة مع صندوق الموارد البشرية «هدف»، لزيادة فرص الاستفادة من برامج تمهير وتقديم الاستثناءات المنظمات القطاع غير الربحي، إضافة إلى حصر الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقطاع غير الربحي حيث بلغت أكثر من 3.130 بحثا ودراسة، وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والبحثية والمنظمات غير الربحية، إضافة إلى تشجيع البحوث والدراسات من خلال في مرحلتي الدكتوراه والماجستير وتسهيل مهمة عدد 10 من الباحثين لتنفيذ أبحاثهم التي تخدم القطاع وتفعيل الشراكات البحثية القائمة مع المركز، كما عمل المركز على زيادة إجمالي قيمة التعاقدات الحكومية بإسناد خدماتها إلى القطاع غير الربحي بقيمة بلغت 6.01 مليارات ريال وبزيادة بلغت نسبتها أكثر من 100% 18 مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى تنفيذ مبادرة تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي بنسبة إنجاز 100% وتدريب 15 ألف متدرب ضمن المبادرة، والعمل على زيادة عدد الخدمات الحكومية المحصورة والمقدمة للمجتمع لتكون نسبة الزيادة خلال العام حوالي 60% بواقع 1.400 خدمة في عام 2023م و 840 خدمة في عام 2022م.

دعم الجمعيات

حقق الصندوق الذي تأسس بهدف دعم الجمعيات وبرامجها وتطويرها بما يضمن استدامة أعمالها عن طريق تقديم الدعم والقروض الميسرة، استفادة اكثر من 1000 جمعية، فيما بلغ اجمالي ميزانية الدعم اكثر من 481 مليون ريال، استفادت منها الجمعيات في المناطق الـ13، ويأخذ الصندوق على عاتقه دعم الجمعيات الناشئة والمساهمة في بناء قدراتها، إضافة لدعم البرامج والمشاريع التي تسهم في نمو وتطوير الجمعيات وتعزيز قدراتها المؤسسة وإسهاماتها التنموية، إلى جانب دعم وتمويل الدارسات والبحوث التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات وبرامجها.

يذكر أن المركز يهدف إلى تعزيز نمو المتعاملين في القطاع غير الربحي، وتوجيه أنشطة القطاع غير الربحي لتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والدولي، وتفعيل الإشراف والامتثال في القطاع، وتحقيق رضا المتعاملين في القطاع، وتفعيل الإشراف المالي والإداري في القطاع، وحماية حقوق المتعاملين وضمان رضاهم في القطاع غير الربحي.

المنظمات غير الربحية في المملكة

الرياض 1324

الشرقية 396

القصيم 414

المدينة 279

مكة 764

الباحة 138

حائل 218

عسير 367

تبوك 101

الجوف 124

الحدود الشمالية 74

جازان 231

نجران 84

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