27 يوميا لتأسيس المنظمات غير الربحية

أبحاث ودراسات
وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المركز للعام المنصرم، فإن المركز عمل على تفعيل الشراكة مع صندوق الموارد البشرية «هدف»، لزيادة فرص الاستفادة من برامج تمهير وتقديم الاستثناءات المنظمات القطاع غير الربحي، إضافة إلى حصر الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقطاع غير الربحي حيث بلغت أكثر من 3.130 بحثا ودراسة، وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والبحثية والمنظمات غير الربحية، إضافة إلى تشجيع البحوث والدراسات من خلال في مرحلتي الدكتوراه والماجستير وتسهيل مهمة عدد 10 من الباحثين لتنفيذ أبحاثهم التي تخدم القطاع وتفعيل الشراكات البحثية القائمة مع المركز، كما عمل المركز على زيادة إجمالي قيمة التعاقدات الحكومية بإسناد خدماتها إلى القطاع غير الربحي بقيمة بلغت 6.01 مليارات ريال وبزيادة بلغت نسبتها أكثر من 100% 18 مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى تنفيذ مبادرة تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي بنسبة إنجاز 100% وتدريب 15 ألف متدرب ضمن المبادرة، والعمل على زيادة عدد الخدمات الحكومية المحصورة والمقدمة للمجتمع لتكون نسبة الزيادة خلال العام حوالي 60% بواقع 1.400 خدمة في عام 2023م و 840 خدمة في عام 2022م.
دعم الجمعيات
حقق الصندوق الذي تأسس بهدف دعم الجمعيات وبرامجها وتطويرها بما يضمن استدامة أعمالها عن طريق تقديم الدعم والقروض الميسرة، استفادة اكثر من 1000 جمعية، فيما بلغ اجمالي ميزانية الدعم اكثر من 481 مليون ريال، استفادت منها الجمعيات في المناطق الـ13، ويأخذ الصندوق على عاتقه دعم الجمعيات الناشئة والمساهمة في بناء قدراتها، إضافة لدعم البرامج والمشاريع التي تسهم في نمو وتطوير الجمعيات وتعزيز قدراتها المؤسسة وإسهاماتها التنموية، إلى جانب دعم وتمويل الدارسات والبحوث التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات وبرامجها.
يذكر أن المركز يهدف إلى تعزيز نمو المتعاملين في القطاع غير الربحي، وتوجيه أنشطة القطاع غير الربحي لتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والدولي، وتفعيل الإشراف والامتثال في القطاع، وتحقيق رضا المتعاملين في القطاع، وتفعيل الإشراف المالي والإداري في القطاع، وحماية حقوق المتعاملين وضمان رضاهم في القطاع غير الربحي.
المنظمات غير الربحية في المملكة
الرياض 1324
الشرقية 396
القصيم 414
المدينة 279
مكة 764
الباحة 138
حائل 218
عسير 367
تبوك 101
الجوف 124
الحدود الشمالية 74
جازان 231
نجران 84
الإجمالي: 4640
كانت هذه تفاصيل خبر 27 يوميا لتأسيس المنظمات غير الربحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.