شكرا لمتابعة خبر عن ترصد (25) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من رصد 25 مخالفة في معاهد ومراكز التدريب الأهلية خلال شهر يونيو الماضي، وجرى التعامل معها حسب الأنظمة المتبعة.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن هذه المخالفات تمّ رصدها من خلال بلاغات تلقتها الإدارة العامة للتدريب الأهلي ومتابعة الفرق الإشرافية لديها، التي نفذت ( 15 ) زيارة ميدانية.

ويأتي ذلك ضمن جهودها في الإشراف والمتابعة وضبط جودة التدريب ومستوى الخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.

وأضاف:” في إطار تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التدريب، تمّ منح رخص جديدة لمنشآت تدريبية بلغ عددها (25) منشأة لمزاولة نشاط التدريب، كما منحت المؤسسة (44) بطاقة مدرب معتمد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة في الشهر الماضي.

وأشار العتيبي إلى أن المؤسسة نفذت خلال الشهر ذاته (4275) اختباراً شاملاً وتحصيلياً لمتدربي ومتدربات المعاهد ومراكز التدريب الأهلية.