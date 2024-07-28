شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان يزفّ 200 شاب وفتاة في حفل زواج الجماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غداً، حفل الزواج الجماعي الـ16، للاحتفاء بزواج 200 شاب وفتاة من المنطقة، بدعم من أوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، وذلك في فندق جراند ملينيوم بمدينة جيزان.

وأفاد رئيس لجنة الزواج الجماعي بالمنطقة الشيخ موسى خمج، أن المستفيدين من المشروع تلقوا دورات تدريبية في تحقيق الحياة الزوجية السعيدة.

وأعرب بهذه المناسبة عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يلقاه العمل الخيري والاجتماعي من تشجيع ودعم، وحرص سموهما على كل ما يعود بالنفع والفائدة على شباب وفتيات المنطقة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم.