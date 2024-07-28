شكرا لمتابعة خبر عن البيئة تطرح فُرصًا تطوعية في رفحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية فرصاً تطوعية عبر المشاركة في تنظيم مبادرة نظافة المنتزهات في محافظة رفحاء.

وأوضحت “البيئة” أن عدد المقاعد للفرص التطوعية المطروحة بالمحافظة تبلغ 100 مقعد للجنسين عبر منصة العمل التطوعي على الرابط ، وتستمر أربعة أيام من 29 يوليو حتى الأول من شهر أغسطس 2024م.

وتستهدف المبادرة المتطوعين والمتطوعات من عمر (15) سنة فأعلى، بمعدل (4) ساعات في اليوم وعلى مدى أربعة أيام، وذلك في إطار الجهود والأعمال التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة في مختلف مناطق المملكة للعناية والاهتمام بالبيئة، والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم.