%65 انخفاض التعديات و24 % نمو بتعويضات مستهلكي الكهرباء

سجلت التعويضات المدفوعة للمستهلكين بسبب إخفاق مقدمي الخدمة في الالتزام بحدود مستويات الخدمة المحددة نموًا بـ50%، حيث بلغت أعداد التعويضات المدفوعة للمستهلكين 84 ألف تعويضًا، مقارنة بعام 2022 التي بلغت 56 ألف تعويضات، وارتفعت مبالغ التعويضات 24%، حيث بلغت 9 ملايين ريال، مقابل 7.229 مليون ريال في عام 2022، في وقت تصدرت منطقة الرياض متوسط مدة الانقطاعات الكهربائية لكل مستهلك في الدقيقة بـ183.11 دقيقة، وسيطرت منطقة جازان على متوسط مدة الانقطاعات الكهربائية لكل مستهلك بـ3.29 انقطاعات.

68 % شكاوى

كشف تقرير هيئة تنظيم المياه والكهرباء لعام 2023، ارتفاع شكاوى الكهرباء الواردة، حيث بلغت إجمالي الشكاوى الواردة 15.579 ألف شكوى بـ68%، مقارنة بعام 2022 التي بلغت 9256 شكوى واردة، وتصدرت الفواتير والعدادات شكاوى الكهرباء الواردة، حيث بلغت إجمالي الشكاوى 5990 شكوى بـ38%، وحلت انقطاع الخدمة الكهربائية ثانيًا، بإجمالي 4488 شكوى بـ29%، وإيصال الخدمة الكهربائية ثالثًا، بإجمالي 1827 شكوى بـ12%، وشكاوى أخرى رابعًا، بإجمالي 1484 شكوى بـ10%، وفصل الخدمة الكهربائية خامسًا، بإجمالي 909 شكوى بـ6%، وإزاحة الشبكة الكهربائية وملحقاتها سادسًا، بإجمالي 464 شكوى بـ3%، وجودة الخدمة الكهربائية سابعًا، بإجمالي 343 شكوى بـ2%، وفئة الاستهلاك ثامنًا، بإجمالي 74 شكوى بـ0.47%.

مبالغ التعويضات

استحوذت مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد على النصيب الأكبر من مبالغ التعويضات، حيث بلغت إجمالي مبالغ التعويضات 6.658 ملايين ريال، وحلت الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية ثانيًا بـ2.024 مليون ريال، ومدة التسجيل/ الإلغاء للمستهلك الفعلي ثالثًا بـ576 ألف ريال، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد رابعًا بـ161 ألف ريال، ومدة معالجة شكاوى الفواتير خامسًا بـ88 ألف ريال، ومدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها سادسًا بـ40 ألف ريال، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية سابعًا بـ33 ألف ريال، وفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات المحظورة ثامنًا بـ2000 ريال.

65 % انخفاض

انخفضت مخالفات التعدي على مرافق مقدمي الخدمة الكهربائية 65%، حيث بلغت إجمالي مخالفات التعدي 384 مخالفة، مقابل 1112 مخالفة في عام 2022، وبلغت إجمالي الجلسات القضائية والمرافعة في المحاكم 462 جلسة، وإجمالي القضايا بالمحكمة 163 قضية، وكتابة وإعداد 334 مذكرات قانونية ولائحة مقدمة للمحكمة.

صدارة الرياض

انخفضت متوسط مدة الانقطاعات لكل مستهلك بالدقيقة إلى 78.51 دقيقة، مقابل 84.21 دقيقة في عام 2022، وتصدرت منطقة الرياض متوسط مدة الانقطاعات لكل مستهلك بالدقيقة بـ183.11 دقيقة، وحلت الجوف ثانيًا بـ166.42 دقيقة، والحدود الشمالية ثالثًا بـ136.75 دقيقة، والقصيم رابعًا بـ132.40 دقيقة، والخرج خامسًا بـ130.84 دقيقة، وحائل سادسًا بـ130.54 دقيقة، وجازان سابعًا بـ121.07 دقيقة.

1.71 انقطاعات

سجلت متوسط عدد الانقطاعات الكهربائية لكل مستهلك في العام الماضي انخفاضا بـ1.71 انقطاعات، مقابل 1.93 انقطاعات لكل مستهلك في عام 2022، واستحوذت منطقة جازان على النصيب الأكبر من متوسط عدد الانقطاعات لكل مستهلك بـ3.29 انقطاعات، وحلت الحدود الشمالية ثانيًا بـ2.96 انقطاعات، ومنطقة الرياض ثالثًا بـ2.88 انقطاعات، والجوف رابعًا بـ2.86 انقطاعات، وعسير خامسًا بـ2.83 انقطاعات، وحائل سادسًا بـ2.76 انقطاعات لكل مستهلك.

تعويضات وشكاوى

%50 نمو التعويضات المدفوعة للمستهلكين

%24 ارتفاع مبالغ التعويضات

%68 شكاوى الكهرباء الواردة

الفواتير والكهرباء تتصدر الشكاوى الواردة

%65 انخفاض مخالفات التعدي

الرياض تتصدر متوسط مدة الانقطاعات بالدقيقة

جازان الأكثر انقطاعات لكل مستهلك.

أنواع الشكاوى الواردة:

الفواتير والعدادات: 38%

انقطاع الخدمة الكهربائية: 29%

إيصال الخدمة الكهربائية: 12%

أخرى: 10%

فصل الخدمة الكهربائية: 6%

إزاحة الشبكة الكهربائية وملحقاتها: 3%

جودة الخدمة الكهربائية: 2%

فئة الاستهلاك: 0.47%

الأكثر انقطاعات بالدقيقة:

الرياض: 183.11

الجوف: 166.42

الحدود الشمالية: 136.75

القصيم: 132.40

الخرج: 130.84

أكثر المناطق انقطاعات لكل مستهلك:

جازان: 3.29 انقطاعات

الحدود الشمالية: 2.96 انقطاعات

الرياض: 2.88 انقطاعات

الجوف: 2.86 انقطاعات

عسير: 2.83 انقطاعات