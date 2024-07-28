شكرا لمتابعة خبر عن أمانة المدينة المنورة تنفّذ أعمال صيانة 5 جسور وأنفاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال شهر يونيو الماضي, أعمال صيانة 5 جسور للمشاة و 5 أنفاق، ويأتي ذلك ضمن جهودها في رفع كفاءة الطرق بالمدينة المنورة.

كما تضمنت أعمال الصيانة المنفذة صيانة 15 مضخة سحب للمياه، وتنظيف 153 غرفة تصريف، استخدمت خلالها 11 صهريج مياه، إضافة إلى تنظيف وإزالة أكثر من 6 آلاف متر مكعب من المخلّفات.

ولفتت الأمانة بجهود السكان في المشاركة في رفع كفاءة الطرق، والارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري وتطوير الخدمات البلدية، داعيةً الجميع بالإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق “بلدي”.