شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق مبادرة سهلناها عليك لإصدار شهادة امتثال المباني في مدن ومحافظات الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية اليوم, مبادرة تحت عنوان “سهلناها عليك” والتي تهدف إلى حث المواطنين على إصدار شهادة امتثال المباني وذلك قبل انتهاء الفترة التصحيحية بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ م، والتي ستصبح إلزامية في مدن ومحافظات المنطقة.

وقالت الأمانة أن المبادرة تأتي امتثالًا لمبادرات وزارة البلديات والإسكان، للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها، ورفع مستوى جودة الحياة بمختلف الأحياء بالمدن والمحافظات بالمنطقة.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف جميع المحاور التجارية في المناطق ذات الأولوية، مبينة أن المبادرة بدأت في مرحلتها الأولى بحصر جميع المباني المستهدفة لإصدار الشهادة حيث تم التواصل مع ملاك العقار وشرح إلزامية إصدار الشهادة والمعالجات اللازمة للتشوهات في العقار، وتحديد موعد للخروج على المبنى الممتثل وتقديم الخدمة فوراً للمستفيد لإصدار شهادة الامتثال.

وبينت أمانة الشرقية أن شهادة الامتثال تهدف إلى معالجة (19) عنصراً من عناصر التشوه البصري التي قد تحتوي المباني القائمة عليها.

ولفتت أن المبادرة، التي تنفذها بلدية بقيق تشمل الطرق المستهدفة وهي، طريق الملك عبد العزيز، وطريق الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، وشارع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وشارع الملك فيصل، وشارع الأمير نايف، إضافة الى شارع القطيف، وجدة، والطائف، والمنتزه.