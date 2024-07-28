شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسة جمهورية البيرو بذكرى استقلال بلادها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى دينا إرسيليا بولوارتي زيغارا، رئيسة جمهورية البيرو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة إلى فخامتها، وإلى حكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة إلى فخامتها، وإلى حكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة إلى فخامتها، وإلى حكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
تهنئة سمو ولي العهدكما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى دينا إرسيليا بولوارتي زيغارا، رئيسة جمهورية البيرو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة إلى فخامتها، وإلى حكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.